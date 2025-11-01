Letonya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

Letonya Parlamentosu, uluslararası kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldı. Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, parlamentoda geçen hafta yapılan birinci oylamanın ardından ülkenin "İstanbul Sözleşmesi"nden ayrılmasıyla ilgili ikinci oylama gerçekleştirildi. 13 saatten uzun süren tartışmanın ardından uluslararası sözleşmeden çekilme kararı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 "evet", 32 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edildi. Sözleşmeden çıkma kararının yürürlüğe girebilmesi için Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor. Kararın referanduma götürülme ihtimali de bulunuyor ancak oldukça zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.