Letonya Savunma Bakanı’ndan MKE’ye önemli ziyaret

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Bakan Sprūds, MKE'nin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye ile Letonya arasında savunma alanındaki iş birliğinin gelecekte daha da güçlenebileceğine dikkat çekti. MKE yetkilileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kurumun yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlayacak üretim gücüne sahip olduğunu vurguladı.