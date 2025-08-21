Haberler Yaşam Haberleri Letonya Savunma Bakanı’ndan MKE’ye önemli ziyaret
Giriş Tarihi: 21.8.2025 20:52 Son Güncelleme: 21.8.2025 21:45

Letonya Savunma Bakanı’ndan MKE’ye önemli ziyaret

Ülkenin savunma sanayindeki gururu Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), uluslararası düzeyde kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Letonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Andris Sprūds başkanlığındaki heyet, MKE’nin üretim tesislerini ziyaret ederek kurumun savunma sanayiindeki üretim kabiliyetleri ve teknoloji altyapısı hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Bakan Sprūds, MKE'nin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye ile Letonya arasında savunma alanındaki iş birliğinin gelecekte daha da güçlenebileceğine dikkat çekti. MKE yetkilileri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kurumun yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlayacak üretim gücüne sahip olduğunu vurguladı.

