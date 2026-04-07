Levent'teki çatışma anlarını anlattı: "Havai fişek zannettik"
Giriş Tarihi: 7.04.2026 18:16 Son Güncelleme: 7.04.2026 18:22

İstanbul Levent'te 3 terörist ve polis arasında çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralanırken, saldırganlardan 1’i ölü 2’si de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Görgü tanığı bir vatandaş, “Havai fişek atıldığını zannettik. Sonra çatışma olduğunu anladık. Gerçek bir çatışma olduğunu anladık. Canlı bomba olduğunu söylediler bize. Biz de uzak durduk can havliyle.” ifadelerine yer vererek, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

İstanbul Levent'te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Ali Arpacı isimli vatandaş o anları anlattı.

"HAVAİ FİŞEK ZANNETTİK"

Arpacı, "Olayın yakınındaydık. Olayın içindeydik. Öğle yemeğine giderken hareketli bir çatışma başladı. Çatışmanın içindeydik. Önce fark etmedik. Havai fişek atıldığını zannettik. Sonra çatışma olduğunu anladık. Gerçek bir çatışma olduğunu anladık. Canlı bomba olduğunu söylediler bize. Biz de uzak durduk can havliyle. Yapabileceğimiz bir şey de yoktu.

Kaçma gibi bir şansımız vardı. Ama yapabileceğimiz, yardım edebileceğimiz olayın içinde bulunmamız gerekiyordu. Onun için durma şansımız oldu. Binanın içine giriş yapmadılar.

Çatışma binanın kapısında devam etti. 3 kişi olduklarını söylediler. Ben aracı görmedim. Devletimiz, polislerimiz herkes hazırdı. Buna izin vermediler" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Levent’teki çatışma anlarını anlattı: “Havai fişek zannettik”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz