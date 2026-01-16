Leyla Aydemir davası yeniden görülüyor! AFAD personeli mahkemede konuştu: Benim aklıma takılan tek şüphe...

"CESET BULUNANA KADAR..."

Avukat Erdoğan Tunç'un "Bu ses kayıtlarından önce basında Leyla Aydemir'le alakalı böyle bir bilgi yoktu. Bu bilgiyle ilk tanışmanız nasıl oldu?" sorusuna, Erdoğan, "Ahmet Erdoğan tehlikeli bir adam sözünü hep ondan duyuyordum. Sonrasında basından da duydum" dedi.

'Köyde ikinci gün katıldığınız aramalarda şüphelendiğiniz bir durum oldu mu? Çalışmaları yanlış yöne çekmeye çalışan biri oldu mu? O dönemde evlerin aratılmamasıyla öne çıkan bir isim var mı?' sorusuna, Erdoğan, "Ceset bulunana kadar bizi kimse şüphelendirmedi. Yetki o zaman kolluk kuvvetlerindeydi. Ben binbaşıya 'Evlere girelim' diye söyledim ama izin vermediler" cevabını verdi.

Tanık Kenan Tanrıverdi (AFAD görevlisi), "İhbarın geldiği gün nöbetçiydim. Saat 6 gibi köyün girişine gittim. "Bugün arama bitti, yarın gelin" dediler ve döndüm. Nöbetçi olmadığım günlerde tüm aramalara katıldım. İlk gün aramalara katılmadım. Şüpheli bir durumla karşılaşmadım. Medyada görene kadar böyle bir şüphemiz bile olmadı" dedi.

YUSUF AYDEMİR'İN TAVRI BOZUK VE TUHAFTI

Çoban Mehmet Vural da, "Önceki ifademin aynısını tekrar ediyorum. Sabah gidip akşam geliyordum, aileyi pek tanımıyordum. Yusuf Aydemir'in tavrı bozuktu, bir tuhaftı. Leyla'nın bulunduğu gün traktörle evimin arkasında gördüm. Leyla'nın bulunduğu yerin ters yönüne gidiyordu. Herkes 'Leyla bulundu' diye koşuyordu. Yanında bir çocuk vardı. Bir eliyle çocuğu tutuyor, diğer eliyle traktörü sürüyordu. Ben de Leyla'nın bulunduğu yere gittim" dedi.

Tanık Süleyman Daşdemir (AFAD arama kurtarma teknisyeni), "Arama kurtarma çalışmalarına dördüncü gün katıldım. Öncesinde bayram iznindeydim. Şahit olduğum herhangi bir şüpheli durum olmadı" dedi.

Tanık İbrahim Türkan (AFAD arama kurtarma personeli), "Olayın ilk gününde ihbar verildi. İhbar düşer düşmez olay yerine gittik. Jandarma ekipleri oradaydı. Arama çalışması gerçekleştirdik. Çocuk bulunamayınca destek ekip talep ettik. Ekipler halinde ayrılarak arama yaptık. Hepimiz aynı noktadan arama yapmadık. İlk gün şüpheli bir durumla karşılaşmadık. Biz küçük bir çocuğun belirli bir sürede kat edebileceği mesafeyi hesaplarız. Zaman da hesaplanabilir. Bu hesaplara göre aramalarımızı gerçekleştirdik" dedi.