Leyla Aydemir davasında annenin beyanlarının ardından gözler yarınki duruşmada!

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DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Evlat acısının yıllardır dinmediğini dile getiren Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Haziran'a ertelemişti. Duruşma yarın devam edecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör