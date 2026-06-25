Leyla Aydemir davasında annenin beyanlarının ardından gözler yarınki duruşmada!

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin davada yargılama yarın devam edecek.
ANNE VE SANIKLAR YENİDEN DİNLENECEK
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın bir önceki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir ile sanıkların yeniden dinlenmesine karar vermişti.
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DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK
Evlat acısının yıllardır dinmediğini dile getiren Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Haziran'a ertelemişti. Duruşma yarın devam edecek.