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Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:16

Leyla Aydemir davasında annenin beyanlarının ardından gözler yarınki duruşmada!

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir'in dikkat çeken beyanlarının ardından gözler yarın görülecek duruşmaya çevrildi.

İHA Yaşam
Leyla Aydemir davasında annenin beyanlarının ardından gözler yarınki duruşmada!
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Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin davada yargılama yarın devam edecek.

ANNE VE SANIKLAR YENİDEN DİNLENECEK

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın bir önceki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir ile sanıkların yeniden dinlenmesine karar vermişti.

"OLAYI GÖZÜMLE GÖRMEDİM"

Duruşmada ifade veren anne Şükran Aydemir, olayın failini bilmediğini belirterek, "Katil kimse ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Olayı gözümle görmedim. Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım" demişti.

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DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Evlat acısının yıllardır dinmediğini dile getiren Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı 26 Haziran'a ertelemişti. Duruşma yarın devam edecek.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AĞRI

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Leyla Aydemir davasında annenin beyanlarının ardından gözler yarınki duruşmada!
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