Leyla Aydemir davasında kritik gelişme: Anne avukatıyla yollarını ayırdı

Ağrı'da yıllardır gündemde olan ve toplumun geniş kesimlerinde yankı uyandıran davada, bu ayrılık kararı dikkatleri yeniden yargı sürecine çevirdi. Özellikle 10 Nisan'da yapılacak duruşma öncesinde yaşanan gelişme, davanın seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

AVUKAT TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Davadan azledildiğini açıklayan Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada sürecin başından bu yana davanın etkin şekilde yürütülmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Tunç, dosyaya sundukları deliller sayesinde davada önemli bir dönüm noktası yaşandığını ifade ederek, Yargıtay'ın bozma kararı verdiğini ve bu karar doğrultusunda yargılamanın yeniden başladığını hatırlattı. Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını vurgulayan Tunç, bu süreçte önemli deliller elde edildiğini ve davanın ilerleme kaydettiğini belirtti.

TUTUKLAMA VE YENİ SÜREÇ

Tunç, 16 Ocak'ta görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir hakkında tutuklama kararı verildiğini hatırlatarak, bu kararın elde edilen yeni deliller doğrultusunda alındığını ifade etti. Mahkeme, sanık hakkında "öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli şüphe ve kaçma ihtimalini gerekçe göstermişti.

BASKILAR NEDENİYLE AZLEDİLDİM İDDİASI

Açıklamasında çarpıcı iddialara da yer veren Tunç, davada yaşanan ilerlemeden rahatsız olan bazı çevrelerin baskısı sonucu azledildiğini öne sürdü. Tunç, "Bu davanın faili meçhul kalmaması için büyük mücadele verdim. Elde ettiğimiz delillerle dosya yeniden açıldı ve önemli aşama kaydedildi. Ancak gelinen noktada aile, akraba ve sanık yakınlarının baskılarına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname ile vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal olarak davayı takip etme yetkim kalmamıştır." ifadelerine yer verdi.

GÖZLER 10 NİSAN'DAKİ DURUŞMADA

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler şimdi 10 Nisan'da görülecek duruşmaya çevrildi. Anne Şükran Aydemir'in avukatsız olarak katılması beklenen duruşmada, davanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Kamuoyu, kritik oturumdan çıkacak kararı yakından takip ediyor.