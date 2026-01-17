Leyla’nın amcası tutuklandı

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili davada sanıklara verilen beraat kararının bozulmasıyla üçüncü kez başlayan yargılamada, amca Yusuf Aydemir tutuklandı. Ağrı'da 2018'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, dün yeniden hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme başkanı, amca Yusuf Aydemir'e "Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu zamana kadar telefonunuzun interneti kapalı. Tuşlu telefon kullandığınızı söylediniz ancak elinizde akıllı telefon bulunduğuna dair fotoğraflar var. Ağabeyiniz Nihat Aydemir'le aranızda bir probleminiz var mıydı? Sizin dışınızdaki herkes aranızda problem olduğunu söylüyor" diye sordu. Yusuf Aydemir de telefonunun internetinin bittiği için kapalı olduğunu öne sürerek iftiraya uğradığını iddia etti. Yusuf Aydemir'in, "Öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutuklanmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Tutuklanan amca Yusuf Aydemir ilk yargılamada 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da dört yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak bu kadar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Yerel mahkeme ikinci yargılamada ise tüm sanıkların beraatine karar vermişti.