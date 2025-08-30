Leylek sürüsüne çarpan uçak tek motorla iniş yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris'e gitmek üzere saat 10.30 sıralarında kalkış yapan Pegasus Havayolları'nın Airbus A321 tipi uçağı, havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Olayın ardından uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek 'MAYDAY' çağrısında bulunan pilot, acil iniş talep etti. Ekipler, acil durum deklere edilmesinin ardından aprondan güvenlik önlemi aldı. Uçak saat 11.00 tek motorla inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi. Uçak kontrol amaçlı seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla Paris'e gönderildi. Pilot ve Hava Trafik Kontrolörü arasındaki acil durum konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı.