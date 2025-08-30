Haberler Yaşam Haberleri Leylek sürüsüne çarpan uçak tek motorla iniş yaptı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 18:20 Son Güncelleme: 30.8.2025 18:32

Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, kalkıştan bir süre sonra leylek sürüsüne girdi. Tek motoru arızalanan uçağın pilotu acil durum deklere ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.

Mustafa KAYA
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris'e gitmek üzere saat 10.30 sıralarında kalkış yapan Pegasus Havayolları'nın Airbus A321 tipi uçağı, havalandıktan kısa süre sonra leylek sürüsüne girdi. Olayın ardından uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek 'MAYDAY' çağrısında bulunan pilot, acil iniş talep etti. Ekipler, acil durum deklere edilmesinin ardından aprondan güvenlik önlemi aldı. Uçak saat 11.00 tek motorla inişini sorunsuz bir şeklide gerçekleştirdi. Uçak kontrol amaçlı seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla Paris'e gönderildi. Pilot ve Hava Trafik Kontrolörü arasındaki acil durum konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı.

