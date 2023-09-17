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Giriş Tarihi: 17.9.2023 11:10 Son Güncelleme: 17.9.2023 11:15

LGBTİ dayatmasına karşı 'Büyük Aile Buluşması'

Türkiye'de normalleştirilmeye çalışılan ve cinsel kimlik karmaşası yaşayanların çatı adı olarak bilinen LGBTİ dayatmasına karşı ‘Büyük Aile Buluşması” bugün İstanbul Saraçhane’de 200 STK’nın katılımıyla düzenlenecek.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
LGBTİ dayatmasına karşı ’Büyük Aile Buluşması’

LGBT propagandasına karşı "Büyük Aile Buluşması" bugün İstanbul Saraçhane'de 200 STK'nın katılımıyla düzenlenecek. Program saat 15:00'da başlayacak.

AİLELER BİR ARAYA GELECEK

'Çocuklarımız İçin, Ailemiz İçin, İnsanlık İçin' sloganıyla tanıtımı yapılan Büyük Aile Buluşması'nda aileler, sosyal medya ve küresel akımlar üzerinden devam eden LGBT propagandasına tepki gösterecek.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI DA DUYURMUŞTU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Aile, milletimizin bu topraklarda geleneklerini, göreneklerini, yaşam anlayışını inşa eden en önemli kurumdur. Ailemizin, çocuklarımızın ve en önemlisi milletimizin geleceğini korumak hepimizin vazifesidir." ifadelerini kullanmış ve mitingin gerçekleştirileceği lokasyon ve saat bilgilerini paylaşmıştı.

19 İLDE DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Platform 18 Eylül 2022 tarihinde de 150 STK'nın desteği ve 35 bin kişini katılımıyla Fatih Saraçhane'den Beyazıt'a yürümüştü. İlk programdan sonra 19 ilde daha "Büyük Aile Buluşmaları" organize edilmişti.

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