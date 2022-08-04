Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 09:48

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

2022 LGS 2. nakil tercih başvuruları, devam ediyor. 1 Ağustos’ta başlayan LGS 2. nakil tercih başvuruları, 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvuru işlemlerinde sona gelinirken LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırma konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte MEB ile 2022 LGS Lise 2. nakil tercih sonuçları için verilen o tarih!

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı

2022 LGS 2. nakil tercihleri başvuru süreci sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları, 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre e-Okul üzerinden tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde ise LGS 2. nakil sonuçları yer alıyor. Peki, 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte MEB e-Okul sistemi ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı!

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı
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