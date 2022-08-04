2022 LGS 2. nakil tercihleri başvuru süreci sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları, 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre e-Okul üzerinden tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde ise LGS 2. nakil sonuçları yer alıyor. Peki, 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte MEB e-Okul sistemi ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı!
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
LGS lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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