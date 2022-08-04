2022 LGS 2. nakil tercihleri başvuru süreci sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları, 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre e-Okul üzerinden tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde ise LGS 2. nakil sonuçları yer alıyor. Peki, 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte MEB e-Okul sistemi ile 2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı!