LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama! MEB ile 2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimle birlikte LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine tercih yapabilmişti. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?