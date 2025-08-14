Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama! MEB ile 2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.8.2025 07:41

2025 LGS 2. nakil başvuru döneminin 12 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen 2. nakil tercih sonuçları bugün erişime açılacak. İlk yerleştirme ve 1. nakil döneminde istedikleri okullara kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, 2. nakillerde şansını yeniden denedi. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimle birlikte LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine tercih yapabilmişti. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. LGS 2. nakil sonuçlarının saat 11.00 civarında açıklanması bekleniyor.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

LGS 2. NAKİL SONUCUNDA YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

İkinci nakil süreci sonrasında 5-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

