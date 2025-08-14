LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama! MEB ile 2025 LGS 2. nakil tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan takvimle birlikte LGS 2. nakil sonuçları bugün açıklanacak. MEB'in belirlediği takvime göre LGS 2. nakil başvuru süreci 8 Ağustos'ta başlamıştı. 2. nakil yerleştirmeleri ile öğrenciler, Anadolu liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine tercih yapabilmişti. Peki, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
8 Ağustos'ta tamamlanan ilk nakil döneminin ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
Buna göre; LGS 2. nakil başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. LGS 2. nakil sonuçlarının saat 11.00 civarında açıklanması bekleniyor.