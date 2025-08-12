Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. nakil tercihlerinde son gün! 2025 MEB takvimi ile LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2025 15:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2. nakil sonuçları sorgulama işlemleri bu hafta yapılacak. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yürüyen süreçte boş kalan kontenjanları değerlendiren öğrenciler, hedefledikleri lise özelinde tercih başvurularını yapıyor. Peki, 2025 LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen 2. nakil tercih başvuruları 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanıyor. MEB'in resmi takvimine göre, bu süreçte yapılan tercihler sonucu 2. nakil yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yaptıkları başvuruları meb.gov.tr üzerinden sorguluyor. İşte, LGS nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih:

LGS'nin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan boş kontenjan açıklaması, ek tercih işlemlerinin yolunu açtı. 1. nakil dönemi 4–6 Ağustos 2025 arasında tamamlandı, bu sürecin sonuçları da 8 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

Ardından, 2. nakil dönemine geçildi: Başvurular 8–12 Ağustos 2025 arasında alınıyor.

2025 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 08 Ağustos 2025 tarihli 1. Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri açıklandı.

LGS nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirme sonuçları ardından; 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

