Haberler Yaşam Haberleri LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? e-Okul MEB ekranı ile LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama 2022!
Giriş Tarihi: 8.8.2022 07:46 Son Güncelleme: 8.8.2022 07:48

LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? e-Okul MEB ekranı ile LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama 2022!

LGS 2. Tercihler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sırada sonuç adımı var. Adaylar lise 2. Tercih sonuçları tarihi için MEB takvimi üzerinde araştırmalara başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında istedikleri okulu tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler soruyor: LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman - saat kaçta açıklanacak, bugün mü? İşte, e-Okul MEB ile LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? e-Okul MEB ekranı ile LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama 2022!

LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 1. Nakil sonuçları aday öğrencilerin erişimine açılmıştı. Lise 2. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları ile takip ediliyor. Peki, LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman - saat kaçta açıklanacak, bugün mü? İşte, lise LGS 2. Tercih nakil sonuçları son dakika duyurusu…

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı nakil takvimi ile 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 (bugün) duyurulacak.

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LGS 2. TERCİH İŞLEMLERİ

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşti.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?

Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak lise kayıt işlemlerinin LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. MEB'ten konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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LGS 2. Tercih nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? e-Okul MEB ekranı ile LGS 2. Nakil tercih sonuçları sorgulama 2022!
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