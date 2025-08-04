LGS 2. tercih tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır?

LGS 2. tercih başvuru takvimi açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları önemli bir fırsat sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, lise 2. tercih başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, yerleşemedikleri takdirde boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek. Peki; LGS 2. tercih başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, LGS 2. tercih tarihleri ve nakil başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...