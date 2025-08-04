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Giriş Tarihi: 4.8.2025 07:42 Son Güncelleme: 4.8.2025 07:43

LGS 2. tercih tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır?

LGS 2. tercih başvuru tarihleri için geri sayım başladı. 2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte istedikleri liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. ve 2. nakil döneminde şansını yeniden deneyecek. MEB takvimine göre yapılacak nakil başvurularında boş kontenjan bilgileri belirleyici olacak. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır? İşte sürece dair tüm bilgiler...

LGS 2. tercih tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır?

LGS 2. tercih başvuru takvimi açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları önemli bir fırsat sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, lise 2. tercih başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, yerleşemedikleri takdirde boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek. Peki; LGS 2. tercih başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, LGS 2. tercih tarihleri ve nakil başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...

LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

LGS 2025 sürecinde yerleştirme aşamasına gelindi. 24 Temmuz'da tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü erişime açacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE 2. EK TERCİH VAR MI?

MEB takvimine göre öğrenciler sonuçların ardından LGS 2. tercih işlemlerine başvurabilecek. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması lise boş kontenjanlar ve taban puanları listesine göre gerçekleştirilecek.

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak:

  • 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.

  • 2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2025'te duyurulacak.

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.

LGS TERCİH TAKVİMİ

14-24 Temmuz – Tercih süreci

4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları

8 Ağustos – 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları

14 Ağustos – 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular

22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması

Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.

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LGS 2. tercih tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır?
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