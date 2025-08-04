LGS 2. tercih tarihleri 2025: MEB ile LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih var mı, nasıl yapılır?

LGS 2. tercih başvuru takvimi açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil başvuruları önemli bir fırsat sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, lise 2. tercih başvuruları e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, yerleşemedikleri takdirde boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek. Peki; LGS 2. tercih başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, LGS 2. tercih tarihleri ve nakil başvuru süreciyle ilgili merak edilenler...
LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
LGS 2025 sürecinde yerleştirme aşamasına gelindi. 24 Temmuz'da tamamlanan lise tercih işlemlerinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sonuçlarını 4 Ağustos Pazartesi günü erişime açacak.
LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak:
1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemin sonuçları 8 Ağustos 2025'te açıklanacak.
2. nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 14 Ağustos 2025'te duyurulacak.
LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.
e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.
LGS TERCİH TAKVİMİ
14-24 Temmuz – Tercih süreci
4 Ağustos – Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı
4-6 Ağustos – 1. nakil başvuruları
8 Ağustos – 1. nakil sonuçları
8-12 Ağustos – 2. nakil başvuruları
14 Ağustos – 2. nakil sonuçları
15-21 Ağustos – Boş kontenjanlar için ek başvurular
22 Ağustos – Komisyonlar tarafından son yerleştirmelerin tamamlanması
Bu sürecin ardından öğrencilerin okullarına kayıt işlemleri başlayacak.