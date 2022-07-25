Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarını öğrenecek olan öğrencilerin gündeminde LGS 2. tercih tarihleri bulunuyor. Milyonlarca öğrenci yerleştikleri liseyi öğrenirken yerleşemeyen öğrenciler ise LGS 2. tercih işlemlerini bekliyor. Böylelikle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler şansını ikinci kez deneyebilecek ve boş kontenjanlara göre uygun okullara yerleşebilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Peki; 2022 LGS 2.tercihler ne zaman? LGS ek tercih var mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
LGS 2022 EK TERCİH TARİHLERİ
LGS 2022 tercih sürecine ilişkin henüz takvim yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da sona eren tercih başvuruları, 10 Ağustos'ta açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının ardından hemen ek tercih süreci başlamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu tercih sürecine ilişkin takvimi yayımlanmasıyla tüm detaylar belli olacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI MEB İLE YAYINDA OLACAK!
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.