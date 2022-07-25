Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarını öğrenecek olan öğrencilerin gündeminde LGS 2. tercih tarihleri bulunuyor. Milyonlarca öğrenci yerleştikleri liseyi öğrenirken yerleşemeyen öğrenciler ise LGS 2. tercih işlemlerini bekliyor. Böylelikle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler şansını ikinci kez deneyebilecek ve boş kontenjanlara göre uygun okullara yerleşebilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Peki; 2022 LGS 2.tercihler ne zaman? LGS ek tercih var mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...