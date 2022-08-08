LGS İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU BAŞVURU TARİHLERİ 2022

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.