2022 LGS Lise 2. nakil sonuçları, 8 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ve velileri, bu süreçte ne yapacaklarını merak ediyor. Bu kapsamda ''LGS 3. nakil başvurusu var mı, ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? Yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul 2022 LGS Lise 3. nakil başvuru ve sonuç tarihleri ile ilgili tüm merak edilenler…
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.
İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.
Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.
Nakil komisyonuna başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.
Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak. Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.
Lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak lise kayıt işlemlerinin LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. MEB'ten konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.