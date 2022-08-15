Haberler Yaşam Haberleri LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:57

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

‘’LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu, araştırma konusu olmaya devam ediyor. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 3. nakil başvuruları, 9 Ağustos’ta başlamıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve velileri, gözlerini LGS 3. nakil sonuçları için MEB’ten gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…

LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS 3. nakil sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 3. nakil başvurularının başladığını duyurmuştu. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, LGS 3. nakil sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bu kapsamda ''LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nereden öğrenilir? İşte MEB 2022 LGS 3. nakil sonuçları için verilen tarih!

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 9-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

NAKİL KOMİSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nakil komisyonuna başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak. Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

- Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

- Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

- Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

- Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

Tercih edilen lise bakımından;

1) Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

2) Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

3)Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

- Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır..

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LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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