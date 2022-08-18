Haberler Yaşam Haberleri LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2022: LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil komisyonu sonuçları için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:25

LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2022: LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil komisyonu sonuçları için tarih verdi!

İki nakil sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 3. nakil başvuruları, 9-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından LGS 3. nakil sonuçları için geri sayım başladı. Bu noktada öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları açıklanma tarihi...

LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2022: LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil komisyonu sonuçları için tarih verdi!

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. İki nakil süreci sonucunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri, 17 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS 3. nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. LGS Lise 3. nakil sonuçları, değerlendirmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı…

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması işlemi 9 Ağustos'ta başladı ve 17 Ağustos tarihinde sona erdi.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

LGS 3. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Dolayısıyla liseler de bu tarihte açılacak.

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LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2022: LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil komisyonu sonuçları için tarih verdi!
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