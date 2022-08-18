LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması işlemi 9 Ağustos'ta başladı ve 17 Ağustos tarihinde sona erdi.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

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