LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. İki nakil süreci sonucunda hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri, 17 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS 3. nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. LGS Lise 3. nakil sonuçları, değerlendirmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? LGS Lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MEB 2022 LGS Lise 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı…
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması işlemi 9 Ağustos'ta başladı ve 17 Ağustos tarihinde sona erdi.
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonları yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.