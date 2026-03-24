LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran'da düzenlenecek, katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 10 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek.