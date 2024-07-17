LGS birincisiydi YKS şampiyonu oldu: Şampiyonluk ruhunda var

Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda Eşit Ağırlık alanında Türkiye birincisi olan Berra Kuruş'un 2019'da LGS'de de Türkiye birincisi olduğu ortaya çıktı. Galatasaray Lisesi öğrencisi Berra Kuruş, finans alanında çalışma yapmak istediğini belirtti. 3 milyondan fazla adayın katıldığı sınavda İstanbul'dan 5 öğrenci şampiyon oldu. Onlardan biri de Eşit Ağırlık puanında birinci olan Galatasaray Lisesi öğrencisi Berra Kuruş'un başarısı ise dikkat çekiciydi. Kuruş'un 2019 yılında yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) da birinci olduğu öğrenildi. Hem LGS hem de YKS şampiyonu Berra, başarısının sırlarını SABAH'a anlattı. Berra Kuruş, sınava hazırlanırken toplamda yaklaşık 80 bin soru çözdüğünü belirtti. Kuruş, "İyi bir şey bekliyordum ama tabii tam birinciliği de bilemiyordum. Bazı öğretmenlerim acaba diyordu ama ben tam kesin olur diye de düşünmek istemiyordum; ama çok mutluyum, sevinçliyim. LGS 2019'da da Türkiye birincisi oldum ve Galatasaray Lisesi'ne yerleştim. Boğaziçi veya bir iki özel üniversiteden birinde ekonomi bölümünü okumak istiyorum. Gelecekte finans üzerine çalışmak istiyorum, finans danışmanlığı yapmak istiyorum" dedi. Gelecek dönemlerde sınava girecek öğrencilere de bazı tavsiyelerde bulunan Kuruş, "Ailem çok mutlu oldu, çok gururlandı tabii ki. Açıkçası eğitim hayatım boyunca düzenli çalışan bir öğrenciydim ama YKS özelinde de 11. sınıf itibarıyla daha yoğun çalışmaya başladım diyebilirim. Yaz tatilimi iyi değerlendirdim. 12. sınıfta da performansımı yavaş yavaş artırarak enerjimi tamamen tüketmeden düzenli bir şekilde ilerlemeye gayret ettim. Bu dönemde ailem ve öğretmenlerim çok destek oldu. Arkadaşlarıma aynı şekilde hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Yapamadığım soruların üzerine çok eğildim ve bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir tavsiye vermem gerekecekse de bunu söyleyebilirim. Kesinlikle daha çok zorlandıkları ve yapamadıkları konuların üzerine giderlerse başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.