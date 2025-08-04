LGS BOŞ KONTENJANLAR 2025 ve LİSE TABAN PUANLARI | MEB ile LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklanmak üzere, öğrenciler meb.gov.tr ekranına kilitlendi. 14-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan lise tercih sürecinin ardından 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte LGS boş kontenjanlar, taban puanlar ve nakil tarihleri de araştırılmaya başlanacak. İlk yerleştirmede yer bulamayan adaylar ise lise taban puanları kapsamında nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; 2025 LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: LGS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme takvimine göre, LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.
Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak boş kontenjan listeleri henüz paylaşılmadı. Öğrenciler ve veliler, nakil sürecinde tercih yapabilecekleri okulları görebilmek için MEB ekranını yakından takip ediyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI SONRASI NAKİL SÜRECİ BAŞLAYACAK
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanlara göre yapılacak bu nakil başvuruları da yine MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilecek. Nakil tercihleri sırasında öğrenciler, merkezi yerleştirme puanları doğrultusunda yeniden şansını deneyebilecek.
2025 LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
LGS puanına göre 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan fakat bir liseye yerleşemeyen adaylar, 1. nakil tercih başvurularını 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
Başvurular e-Okul sistemi üzerinden alınacak. 1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak.
2025 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
İlk nakil döneminden sonra yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik olarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuru kabul edecek. Bu kapsamda hiçbir okula yerleşememiş öğrenciler için yeni bir şans doğacak.
22 Ağustos 2025 Cuma günü, komisyonlar tarafından yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin hangi okullara yerleştirildiği ilan edilecek.