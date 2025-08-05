LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA E-OKUL EKRANI: 2025 MEB Lise boş kontenjanlar ve LGS taban puanları nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler boş kontenjanlara çevrildi. Hedefledikleri liseye yerleşemeyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS boş kontenjan listesini araştırmaya başladı. e-Okul üzerinden okul okul açık kontenjan ve LGS taban puanları sorgulaması yapılabilirken, ek yerleştirme süreciyle ilgili takvim de merak ediliyor. Peki, İmam Hatip Lisesi, Anadolu lisesi, fen lisesi için hangi okullarda kontenjan kaldı? İşte, MEB LGS boş kontenjanlara dair merak edilenler:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS yerleştirme sonuçları takvimde belirtildiği üzere 4 Ağustos günü adaylar ile buluştu. Aday öğrenciler hangi liseye gideceklerini MEB sonuç ekranı üzerinden sorguluyor.
Sorgulamaları sonucunda hedeflediği liseye yerleşemeyenler içinse nakil süreci başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçları ardından veriler paylaşıldı. Buna göre 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, tercihte bulundu. ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.
Bu verilerden boş kalan kontenjanlar için nakil dönemi de başladı.
Öğrenciler ve veliler, e-Okul VBS sistemi üzerinden okul okul kontenjan durumunu görüntüleyebiliyor. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liseler için detaylı bilgiler MEB'in sorgulama sisteminde yer alıyor. Kullanıcılar, il ve ilçe bazında arama yaparak boş kontenjan kalan liseleri ve bu okulların 2025 LGS taban puanlarını görüntüleyebiliyor.
Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liseleri için boş kontenjan sayısı sınırlı. Boş kalan okullar, yüzdelik dilimi daha yüksek olan öğrenciler için ek tercih fırsatı yaratıyor. İşte, sorgulama yapabileceğiniz ekran:
LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
MEB, yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih dönemlerine dair takvimini paylaştı:
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.