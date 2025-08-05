LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA E-OKUL EKRANI: 2025 MEB Lise boş kontenjanlar ve LGS taban puanları nereden öğrenilir?

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 95,57

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçları ardından veriler paylaşıldı. Buna göre 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, tercihte bulundu. ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

Bu verilerden boş kalan kontenjanlar için nakil dönemi de başladı.