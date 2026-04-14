LGS çıkışı sözleri gündem olmuştu! O genç 6 yıl sonra ortaya çıktı: Aylık kazancı dudak uçuklattı!





"GÜNLÜK ORTALAMA 3 BİN - 3 BİN 500 TL CİVARINDA KAZANIYORUM"



Orhan, "Günlük ortalama 3 bin - 3 bin 500 TL civarında kazanıyorum. Bu da aylık yaklaşık 90 bin TL'ye denk geliyor. Ben 6'ıncı yada 7'inci sınıftayken arkadaşlarım okula giderken 30-40 lira harçlık alıyordu. Ben ise günlük 150-200 lira kazanıyordum. Bu durum beni oldukça cezbediyordu. Esnaflık ve para kazanmak hoşuma gidiyordu. Arkadaşlarım öğrencilik gereği kısıtlı harçlıkla idare ederken, ben daha rahattım. İstediğim gibi harcama yapabiliyordum. Bu da beni iş hayatına daha çok yönlendirdi. Hedefim, mesleğimde daha da ilerlemek. Üzerine ne katabilirsem benim için kazançtır. Açık liseyi bitirdim. Ancak şu an için üniversite gibi bir hedefim yok. İleride nasip olursa neden olmasın ama şu an böyle bir düşüncem yok. Yorumları okuyorum. İnsan ister istemez mutlu oluyor. Tarif etmesi zor bir duygu. Bir anda tanınır olmak, fenomen gibi hissetmek farklı bir şey. Ama ben bunun üzerine çok gitmedim. Her zaman işime odaklandım. Açıkçası ben çok üzerine düşmüyorum. Ama videoyu tekrar gördüğümde, yorumları okuduğumda mutlu oluyorum. Akrabalarım da bana gönderiyor, geri dönüşler yapıyorlar. Bu da insanı sevindiriyor" diye konuştu.

