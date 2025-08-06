LGS nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Takvim açıklandı! e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 2. tercih dönemi ve ek yerleştirme başvuruları kısa sürede alınacak. Öğrenciler ise LGS nakil başvurularının tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme (nakil) sonuçları hangi tarihte açıklanacak?