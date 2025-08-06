Haberler Yaşam Haberleri LGS nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Takvim açıklandı! e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 6.8.2025 01:19 Son Güncelleme: 6.8.2025 01:19

LGS nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Takvim açıklandı! e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?

2025 LGS tercih sürecinde ilk yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ikinci tercih ve nakil dönemine çevrildi. Öğrenciler, istedikleri okullara yerleşememeleri halinde LGS 2. tercihler ve ek yerleştirme haklarını kullanacaklar. Peki, LGS nakil başvuruları ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

LGS nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Takvim açıklandı! e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 2. tercih dönemi ve ek yerleştirme başvuruları kısa sürede alınacak. Öğrenciler ise LGS nakil başvurularının tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme (nakil) sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

LGS NAKİL TARİHLERİ

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru süreci, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

İkinci nakil başvuru dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve başvuru sonuçları 14 Ağustos 2025'te açıklanacak.

LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.

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LGS nakil başvuruları bitti mi, ne zaman son? Takvim açıklandı! e- Okul üzerinden nakil başvurusu nasıl yapılır?
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