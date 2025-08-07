LGS NAKİL SONUÇLARI 2025 SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2. tercih sonuçları (1. nakil) ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

LGS kapsamındaki lise nakil süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İlk yerleştirme sürecinde milyonlarca öğrenci tercihlerini yaptı ve büyük çoğunluğu istedikleri okullara yerleşti. Boş kalan kontenjanlar için yapılan nakil başvurularının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Bu süreçte lise tercih sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?