LGS NAKİL SONUÇLARI 2025 SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2. tercih sonuçları (1. nakil) ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

LGS kapsamındaki lise nakil süreci devam ederken, öğrenciler ve veliler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İlk yerleştirme sürecinde milyonlarca öğrenci tercihlerini yaptı ve büyük çoğunluğu istedikleri okullara yerleşti. Boş kalan kontenjanlar için yapılan nakil başvurularının ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Bu süreçte lise tercih sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 1. nakil tercih sonuçlarının 8 Ağustos 2025 Cuma günü duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde boş kalan kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak ve 2. nakil başvuru süreci resmen başlamış olacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakiller 8-12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar da duyuruldu. Bu kontenjanlar, 2. yerleştirme tercihleri için fırsat sunarken, okulların taban puanları da öğrencilerin yeniden tercih yaparken dikkate alacağı önemli veriler arasında. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki nitelikli liselere ait kontenjanlar yakından takip ediliyor.
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ