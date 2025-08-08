LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil (2. tercih) sonuçları için gözler meb.gov.tr’de!

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 1. nakil tercih sonuçlarının bugün duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde boş kalan kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak ve 2. nakil başvuru süreci resmen başlamış olacak.

LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir açıklama yapmadı. Gün içinde sonuç ekranı erişime açıldığında detaylar haberimize eklenecek.