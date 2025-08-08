LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS 1. nakil (2. tercih) sonuçları için gözler meb.gov.tr’de!

LGS 1. nakil sonuçları için beklenen gün geldi. İlk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ilişkin gerçekleştirilen 2. tercihlerin sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden yayınlanacak olan sonuçlar, öğrencinin T.C. kimlik numarası ile öğrenilecek. Peki, LGS nakil sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte 2025 LGS 2. Tercih sonuçları hakkında ayrıntılar.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 1. nakil tercih sonuçlarının bugün duyurulması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı gün içerisinde boş kalan kontenjanlar da kamuoyuyla paylaşılacak ve 2. nakil başvuru süreci resmen başlamış olacak.
LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir açıklama yapmadı. Gün içinde sonuç ekranı erişime açıldığında detaylar haberimize eklenecek.
LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS 1. nakil tercih sonuçları MEB açıklamasının ardından TC kimlik numarası, Okul Numarası, Doğum Tarihi bilgilerinin girilmesinin ardından ekranda yer alan güvenlik kodu bilgileri girilerek sorgulanabilecek.
LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeye esas 2. nakiller 8-12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde belli olacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak.
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeleri 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.