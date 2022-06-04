MEB tarafından yapılan duyuruyla birlikte LGS sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. Lise sınavına katılım sağlayacak on binlerce 8. Sınıf öğrencisi, sınava ilişkin detayları, sınav saati ve süresini merak ediyor. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS baraj puanı kaç, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.
5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.