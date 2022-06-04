LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS baraj puanı kaç, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.

LGS BARAJ PUANI KAÇ, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır