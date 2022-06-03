LGS sınav giriş belgesi nereden alınır? LGS sınav yerleri sorgulama ekranı e okul VBS giriş

LGS sınav giriş belgesi çıktısı almak için MEB e okul Veli Bilgilendirme sistemi ziyaret ediliyor. Önümüzdeki Pazar günü sınava girecek olan öğrenciler ve veliler "LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında iki oturumda düzenlenen sınav liseye geçecek o-8. Sınıf öğrencilerin tercihleri noktasında düzenleniyor. İşte 2022 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı e okul VBS öğrenci giriş ekranı…
2022 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.