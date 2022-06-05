LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları sınava girecek adaylar, veliler tarafından araştırılıyor. Ayrıca Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen ve trafik durumunu tespit etmek adına sınav başlangıç-bitiş saatlerini merak edenler de 5 Haziran Pazar günü LGS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek diye merak ediyor. İşte, LGS sınav süresi ne kadar, sınav saat kaçta başlıyor ve bitiyor gibi soruların yanıtı!

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liseye Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) 5 Haziran'da yurt içi ve yurt dışındaki tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar ve velilerin "LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" soruları sınav takvimi ile yanıt buldu. İşte 2022 LGS sınav süresi…