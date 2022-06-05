LGS soruları ve cevapları! 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS soruları ve cevapları bir milyonu aşkın aday tarafından heyecanla araştırılıyor. Bugün gerçekleşen zorlu sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler gözünü MEB'in yapacağı açıklamaya çevirdi. 2022 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise büyük merak konusu oldu. Türkçe, Matematik, İnkılap, Din Kültürü, Fen Bilgisi Ve İngilizce LGS sınav soruları ve cevapları MEB'in açıklamasının hemen ardından bu başlık altında yer alacak. Sözel ve sayısal her iki oturumda yapılan LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de!
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) soruları ve cevapları bir milyonu aşkın öğrenci tarafından bekleniyor.
İşte detaylar;
LGS, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi. Saat 09.30'da ilk oturumu başlayan sınava her öğrenci kendi okulunda girdi. Sınav bitiminin ardından gözler LGS soruları ve cevap anahtarına çevrildi.
LGS Soruları Ve Cevapları Sabah'ta
LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığına sabah.com.tr adresinden yayınlandı. LGS soruların ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayın
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Öte yandan, SABAH TV, özel yayını ile milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorulara ve cevaplara canlı yayında yanıt verecek.
Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları kaydetti:
"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı.
öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.