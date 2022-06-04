LGS sözel soruları ve cevapları 2022: MEB LGS Lise Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

5 Haziran 2022 Pazar günü düzenlenecek olan LGS 2022 için geri sayım başladı. Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi hayalindeki liseye kavuşabilmek adına sınavda ter dökecek. Merkezi olarak yapılacak sınavın ardından öğrencilerin gündeminde ise LGS soruları ve cevapları yer alıyor olacak. Bu noktada; "2022 LGS lise Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aranırken LGS sözel soruları ve cevap anahtarı bu başlık altında olacak.
LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2022
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. İki oturumdan oluşacak sınavın birinci sözel oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dersinden sorular yer alacak. İkinci sayısal oturumda ise Matematik ve Fen Bilgisi soruları olacak.
Sınavın ardından LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz.
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.
Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.