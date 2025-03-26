LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak liseler için uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini açıkladı. Her yıl olduğu gibi, 2025 LGS sınavı da Haziran ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, sınav tarihine ilişkin detayları öğrenmek ve başvuru süreçlerini yakından takip etmek için araştırmalarına devam ediyor. Peki, 2025 LGS ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar…
2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.
Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Sınav içeriği ve süresi
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.