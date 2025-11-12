Haberler Yaşam Haberleri LGS TARİHİ 2026: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:51

Öğrenciler, eğitim hayatlarına yön verecek ve gelecekteki başarılarını etkileyen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklarına devam ediyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir öneme sahip olan sınavın ne zaman gerçekleşeceği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle belli oldu. Merakla beklenen LGS tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

Çocuklarının geleceği için heyecanla hazırlık yapan veliler, "LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB'in 2026 sınav takvimiyle birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Öğrenciler, bu tarihe göre hazırlık planlarını güncellemeye başladı. İşte 2026 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar…

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

LGS 2026 başvuru tarihi henüz belli olmadı. Söz konusu sınavın başvuru tarihi, ilerleyen zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.

