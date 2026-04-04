LGS tarihine milli maç ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın tarihini değiştirdi. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklanan sınav, alınan yeni kararla 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi. Değişikliğin gerekçesi olarak 2026 FIFA Dünya Kupası takvimi gösterildi. A Milli Futbol Takımı'nın aynı gün Avustralya ile Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı karşılaşmanın ardından ülke genelinde oluşabilecek kutlama, trafik ve gürültü yoğunluğunun öğrencilerin sınav performansını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi. Bakanlık, bu nedenle sınavın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tarih değişikliğine gitti.

SAATLER AYNI



Sınavın oturum saatlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30'da, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak.

BİR GÜN ÖNCE OKULLAR TATİL

Öte yandan sınav hazırlıkları kapsamında önemli bir karar daha alındı. Sınavın uygulanacağı okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecek. Öğretmenler ise bu tarihte idari izinli sayılacak. Bakanlık, öğrencilerin emeklerinin karşılığını en sağlıklı koşullarda alabilmesi için sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı. Açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.





BU TARİHLERE DİKKAT EDİN



23 Mart – 10 Nisan 2026: LGS başvuruları e-Okul üzerinden yapılacak.

13 Nisan 2026: Başvuruların okul müdürlüklerince onaylanması için son gün.

3 Haziran 2026: Sınav giriş belgeleri açıklanacak.

12 Haziran 2026: Okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek.

13 Haziran 2026: LGS merkezi sınavı yapılacak. 09.30'da Sözel, 11.30'da Sayısal oturum yapılacak.

10 Temmuz 2026: LGS sonuçları açıklanacak.