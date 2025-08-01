LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 MEB Duyuruları | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler için kayıt maratonu başlayacak. Ancak tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir okula yerleşemeyen adaylar 1. nakil tercih başvurusu yapacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil tercih başvurusu ne zaman?