LGS TERCİH SONUÇLARI 2025 MEB Duyuruları | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler için kayıt maratonu başlayacak. Ancak tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir okula yerleşemeyen adaylar 1. nakil tercih başvurusu yapacak. Peki, 2025 LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil tercih başvurusu ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme takvimine göre, tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Öğrenciler, tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hangi okula yerleştiği belli olacak. Yerleşemeyen öğrenciler için ise nakil başvuruları süreci devreye girecek.
Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
2025 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem halinde alınacak.
1. nakil tercih başvuruları, 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.
İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri, 22 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanacak.
22 Ağustos 2025 Cuma günü ise komisyonlar tarafından yerleştirme işlemleri tamamlanacak ve öğrencilerin yeni okullara yerleşme sonuçları ilan edilecek.
Okul ve kurumlarca yatılılık başvuruları, 1-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenecek.