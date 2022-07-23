LGS tercih sonuçları için geri sayım resmen başladı. 20 Temmuz 2022 tarihinde sona eren tercihlerin ardından binlerce öğrenci yerleşecekleri okulu öğrenmek üzere gözünü MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Hal böyleyken "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Merakla beklenen yerleştirmeler MEB tarafından puan, kontenjan ve başarı sıralamaları göz önüne alınarak gerçekleştirilecek. İşte LGS tercih sonuçları için tüm gelişmeler ve son durum...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.
Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI MEB İLE YAYINDA OLACAK!
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
LGS TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?
''LGS tercih işlemleri ne zaman bitiyor?'' sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile yanıt buldu.
Kılavuza göre; 4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS lise tercih işlemleri, 20 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.
EN ÇOK 20 TERCİH YAPILABİLECEK
Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.
Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.
Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.