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Giriş Tarihi: 14.6.2022 12:31

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı sonrası LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından adaylar LGS tercih işlemlerini gerçekleştirilecekler. Bu noktada, en önemli husus LGS tercih kılavuzu olmaktadır. 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte LGS tercihleri son gelişmeler.

LGS tercihleri 2022 detayları Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na katılan adayların gündeminde yer alıyor. 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonucunun ilan edilmesi ile birlikte LGS tercih işlemlerinin başlaması öngörülüyor. Peki; LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte güncel bilgiler.

LGS TERCİHLERİ 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz sene 2021'de LGS tercih tarihleri 5-16 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. Bu tarihler baz alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerinin de Temmuz ayının ilk haftası başlaması öngörülüyor.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu 2022 henüz yayımlanmadı. Lise tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte LGS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

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LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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