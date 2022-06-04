LGS’ye kaç kişi girecek? MEB 2022 LGS kaç kişi başvurdu ve lise sınavına kaç öğrenci girdi?

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK 2022?

LGS'ye kaç öğrencinin katılım göstereceği netlik kazanmadı. 2021 yılında Liselere Geçiş Sınavına 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. Bu yıl sınava en az 1 Milyon 300 bin öğrencinin katılım göstereceği öngörülüyor.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.