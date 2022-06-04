Milli Eğitim Bakanlığı'nca LGS sınavına katılım gösterecek kişi sayısı günden günde araştırılıyor. 5 Haziran'da uygulanacak Liseye Geçiş Sınavı iki oturumda yapılacak. Sözel ve sayısal olarak iki ayrı alanda yeterliliği ölçen sınavda alana göre verilen süre farklılık gösteriyor. Peki LGS'ye kaç kişi girecek? MEB 2022 LGS kaç kişi başvurdu ve lise sınavına kaç öğrenci girdi?
LGS'ye kaç öğrencinin katılım göstereceği netlik kazanmadı. 2021 yılında Liselere Geçiş Sınavına 1 Milyon 38 bin öğrenci katılım göstermişti. Bu yıl sınava en az 1 Milyon 300 bin öğrencinin katılım göstereceği öngörülüyor.
5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.
Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin civarında ve LGS 2021'e yaklaşık 1 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyordu.
MEB, 2022 yılında 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin LGS'ye katıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımlandı.
Rapora göre, LGS 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
Sınava 36 farklı şehirden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu yıl merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.