Libya uçağı kazasında kara Kutu, kamera kayıtları ve telsiz trafiği inceleniyor

Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan ve kazanın en kritik delili olarak değerlendirilen kara kutu, uçuş verileri ile kokpit ses kayıtlarının analiz edilmesi amacıyla Londra'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında yalnızca kaza anı değil, uçuş ekibinin kaza öncesi faaliyetleri de ayrıntılı biçimde mercek altına alındı. Bu çerçevede, kazada yaşamını yitirenlere ait biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda DNA profillemesi yoluyla kimlik tespitleri tamamlandı. Heyeti Ankara'ya getiren ve aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı bir kişinin de bulunduğu mürettebatın, bir süre Ankara'da istihbari sorguya alındığı, yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir terör örgütü ya da yabancı istihbarat bağlantısına rastlanmadığı bildirildi.

KAMERA KAYITLARI TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında, uçağın düşüş anına ilişkin kamera kayıtları da TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler üzerinde yapılacak kare kare analizlerle uçağın düşüş açısı ve hızı ile havada patlama ya da dış müdahaleye işaret eden herhangi bir bulgunun bulunup bulunmadığı tespit edilecek. TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve ileri düzey dijital analiz yöntemleriyle hazırlayacağı teknik raporun, soruşturma dosyasına dahil edilmesi bekleniyor. Ayrıca kule ile uçak arasındaki tüm telsiz trafiği, pilotlardan oluşan teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Teknik uzmanlar, enkaz üzerindeki bulgular ile elektromanyetik verileri de değerlendirerek "havada müdahale" ihtimalini analiz ediyor. Başsavcılık, Libya makamlarına müzekkere göndererek uçağın kiralandığı şirkete, kiralama sürecine, uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtlarına ile son teknik kontrolleri gerçekleştiren kişilerin isim listesine ilişkin bilgi ve belgeleri talep etti.