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Giriş Tarihi: 2.10.2024 21:14 Son Güncelleme: 2.10.2024 21:42

Lice’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 kişi ölü ele geçirildi

Diyarbakır valiliği, Lice ilçesine bağlı Güldiken köyü kırsalında yapılan uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada, H. Demir ölü ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 kişi ölü ele geçirildi

Diyarbakır valiliği, H. Demir'in öldüğü uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesinde narko terör operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında gece 03:50 sularında arazide 2 şüpheli şahısın belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve Ak-47  kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içersinde 120 kg kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla  ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır."

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Lice’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 kişi ölü ele geçirildi
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