Lice’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 kişi ölü ele geçirildi

Diyarbakır valiliği, H. Demir'in öldüğü uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesinde narko terör operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon sırasında gece 03:50 sularında arazide 2 şüpheli şahısın belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve Ak-47 kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içersinde 120 kg kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır."