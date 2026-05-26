Liderlerin bayram programı belli oldu

TÜRKİYE, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramda Ankara'da olacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden.İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek.DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan Ankara'da olacak.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. AA

