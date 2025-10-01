Lietkabelis Panevezys – Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup 1. hafta

2025-26 sezonunda Beşiktaş GAİN, EuroCup arenasında ilk sınavını Lietkabelis Panevezys karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda sahaya çıkarak taraftarlarını umutlandırmak istiyor. Maç tarihi, yayın kanalı ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki Lietkabelis Panevezys – Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Lietkabelis Panevezys ile Beşiktaş GAİN, EuroCup B Grubu'nun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Maç, Litvanya'da Kalnapilio Arena'da oynanacak.
Müsabaka 1 Ekim 2025 Çarşamba günü, saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında güçlü başlangıç yapmak istiyor. Rakip Lietkabelis'in evinde zorlanması beklenirken, siyah-beyazlı takım galibiyet için sahaya çıkacak. Aynı grupta ayrıca bir diğer temsilcimiz Türk Telekom da yer alıyor.
Beşiktaş GAİN, normal sezonda Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.
Gruplarda yer alan ilk 2 sıra doğrudan çeyrek finale adını yazdıracak.