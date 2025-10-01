Lietkabelis Panevezys – Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup 1. hafta

LIETKABELIS PANEVEZYS - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında güçlü başlangıç yapmak istiyor. Rakip Lietkabelis'in evinde zorlanması beklenirken, siyah-beyazlı takım galibiyet için sahaya çıkacak. Aynı grupta ayrıca bir diğer temsilcimiz Türk Telekom da yer alıyor.