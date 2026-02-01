Lifli gıdalar beyni besliyor

Çok sayıda çalışma, lif açısından zengin bir beslenme programının birçok faydası olduğunu ortaya koydu. BBC'de yer alan habere göre, yeterli lif almak yalnızca vücudumuza değil bedenimize de büyük fayda sağlıyor. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'ndeki Rowett Enstitüsü'nden bağırsak mikrobiyolojisi profesörü Karen Scott, zihinsel sağlık için en etkili beslenme tavsiyelerinden birinin lif tüketimini artırmak olduğunu kaydetti. 2022'de 3 bin 700 yetişkinle yapılan bir diğer araştırma da fazla lif yiyenlerin bunama oranın diğerlerine kıyasla daha az olduğunu göstermişti. Uzmanlar, lif tüketimini 60 yaş üstündekilerde zihinsel fonksiyonun canlı kalmasıyla ilişkilendiriliyor.