Limon dalda kaldı, üretici perişan, Bakan’dan limona destek istiyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye Limon üretiminin yüzde 65'ini üreten bölge çiftçisinin Mayer cinsi erkenci limonlarını satamadığını, alıcının olmadığını belirterek, "Talep olmadığı için erkenci limonlarımız dalda kaldı. Üreticilerimiz perişan. En azından ağaçların limonlardan kurtarılması gerekiyor. Böyle giderse yeni senede ürün alamayacağız. Bunun yanı sıra tescilli limonumuz olan Lamas Limonun hasadı geldi. İhracatın olmaması, iç talebinde az olması nedeniyle limonu alan satan, arayan soran yok. Üretim maliyetlerimiz artarken limonları satamamak çiftçilerimizi çok zor duruma sokmuştur.

İlçemiz nüfusunun yüzde 65'i limonla geçinmektedir. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza Limon konusunda duyarlı olmalarını, ihracatın biran önce açılması, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerine bölgemiz üreticisinin yetirdiği limonların satılması piyasanın hareketlenmesini sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Limon Üreticisi Nail Turgut'da limonun tamamıyla dalda kaldığını belirterek, "Ağaçların üzerindeki limonu kurtarmak için çalıştıracağımız işçinin parasını cebimizden vermek zorunda kalacağız. Biran önce bir çare bulunmazsa limon ağaçlarını kesmek zorunda kalacağız. Yetkililerden çözüm konusunda yardım bekliyoruz" diye belirtti.