Haberler Yaşam Haberleri Limon dalda kaldı, üretici perişan, Bakan'dan limona destek istiyor
Giriş Tarihi: 18.11.2021 17:16 Son Güncelleme: 18.11.2021 17:22

Limon dalda kaldı, üretici perişan, Bakan'dan limona destek istiyor

DURHASAN ŞAHİN
Limon dalda kaldı, üretici perişan, Bakan’dan limona destek istiyor

Türkiye limon üretiminin yüzde 65’ini üreten Mersin’in Erdemli İlçesinde “Mayer” cinsi limonlar dalda kaldı. Tescilli Lamas limonun hasat zamanı geldi. Üreticiler Tarım Bakanı'ndan limona destek vermesini, ihracatın açılmasını, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde limon satışının bölgeden karşılayabileceklerini, hem üreticinin ucuza limon alacağını, hem de üreticinin limonlarının değerleneceğini belirttiler.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye Limon üretiminin yüzde 65'ini üreten bölge çiftçisinin Mayer cinsi erkenci limonlarını satamadığını, alıcının olmadığını belirterek, "Talep olmadığı için erkenci limonlarımız dalda kaldı. Üreticilerimiz perişan. En azından ağaçların limonlardan kurtarılması gerekiyor. Böyle giderse yeni senede ürün alamayacağız. Bunun yanı sıra tescilli limonumuz olan Lamas Limonun hasadı geldi. İhracatın olmaması, iç talebinde az olması nedeniyle limonu alan satan, arayan soran yok. Üretim maliyetlerimiz artarken limonları satamamak çiftçilerimizi çok zor duruma sokmuştur.

İlçemiz nüfusunun yüzde 65'i limonla geçinmektedir. Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza Limon konusunda duyarlı olmalarını, ihracatın biran önce açılması, Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerine bölgemiz üreticisinin yetirdiği limonların satılması piyasanın hareketlenmesini sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Limon Üreticisi Nail Turgut'da limonun tamamıyla dalda kaldığını belirterek, "Ağaçların üzerindeki limonu kurtarmak için çalıştıracağımız işçinin parasını cebimizden vermek zorunda kalacağız. Biran önce bir çare bulunmazsa limon ağaçlarını kesmek zorunda kalacağız. Yetkililerden çözüm konusunda yardım bekliyoruz" diye belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
ARKADAŞINA GÖNDER
Limon dalda kaldı, üretici perişan, Bakan'dan limona destek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA