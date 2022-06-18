Limon sarısı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı nasıldır, ayrı mı yazılır birleşik mi?

Limon sarısı doğru yazılışı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Yazım yanlışı hakkında bir sorunun şıkları arasında yer alan Limon sarısı yazılışı adayların gündemine oturdu. Peki, Limon sarısı nasıl yazılır? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen Limon sarısı doğru yazılışı…
LİMON SARISI NASIL YAZILIR?
TYT sınavında "limon sarısı" tamlaması yazım yanlışlarıyla ilgili sorunun seçenekleri arasında yer alıyordu.
Adayların merak ettiği bu ifadenin doğru yazılışı "limon sarısı" şeklindedir, bu tamlama ayrı yazılır.