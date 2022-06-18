Haberler Yaşam Haberleri Limon sarısı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı nasıldır, ayrı mı yazılır birleşik mi?
Giriş Tarihi: 18.6.2022 14:20

Limon sarısı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı nasıldır, ayrı mı yazılır birleşik mi?

Limon sarısı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı nasıldır, ayrı mı yazılır birleşik mi?

Limon sarısı nasıl yazılır sorusu; bugün düzenlenen TYT sınavının ardından sınava giren adayların gündem konusu halini aldı. Sorunun doğru cevabını merak eden adaylar; Limon sarısı nasıl yazılır, ayrı mı birleşik mi diye merak ediyor. 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı ayrı mı yazılır birleşik mi?

Limon sarısı doğru yazılışı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Yazım yanlışı hakkında bir sorunun şıkları arasında yer alan Limon sarısı yazılışı adayların gündemine oturdu. Peki, Limon sarısı nasıl yazılır? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen Limon sarısı doğru yazılışı…

LİMON SARISI NASIL YAZILIR?

TYT sınavında "limon sarısı" tamlaması yazım yanlışlarıyla ilgili sorunun seçenekleri arasında yer alıyordu.

Adayların merak ettiği bu ifadenin doğru yazılışı "limon sarısı" şeklindedir, bu tamlama ayrı yazılır.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve TYT kaç dakika sürecek? 2022 YKS ne zaman? İşte ÖSYM ile oturum süreleri!
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA YAPILDI! Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor! 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli zammı belli oluyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS sınavında Oje yasak mı, protez tırnak, küpe, para akbil ile girilebiliyor mu? 2022 YKS sınavında neler yasak, dışarıdan kalem getiriliyor mu?
SON DAKİKA: Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? 2022 temmuz Asgari ücret zammı hesaplandı: Masada 6 bin 500 TL var!
Son dakika | Putin'den yaptırımlara sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! ABD'ye tarihi rest...
Son dakika: SABAH'ın yayınladığı PKK skandalı sonrası İsveç geri adım attı! Flaş açıklama
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Limon sarısı nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen limon sarısı doğru yazılışı nasıldır, ayrı mı yazılır birleşik mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA