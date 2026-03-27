Lisans eğitiminde yeni dönem hazırlığı: Üniversiteler 3 yıla mı düşecek? YÖK Başkanı Erol Özvar’dan milyonları ilgilendiren açıklamalar!

Özvar, bu sürecin ilgili tüm kamu kurumlarıyla, sektör temsilcileriyle ve sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği içerisinde yürütüldüğünü, mezunların istihdam imkanlarını güçlendirmeyi, ülkenin kalkınma hedefleriyle uyumlu ve sürdürülebilir bir yükseköğretim yapısı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu bakımdan başkanlığa ulaşan her türlü kontenjan ve yeni program açma taleplerinin bu hususları göz önüne almak suretiyle değerlendirdiklerini aktaran Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kontenjanlar konusunda yaptığımız bu yeni düzenlemeler yükseköğretim sistemimizin karakteristik bir kısım özelliklerine de değerli arkadaşlarım zarar vermeden ilerlemesi gerekmektedir. Türk Yükseköğretim sistemimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetleri esnasında yükseköğretime yönelik yapmış olduğu yatırımlar sayesinde kazanmış olduğu erişilebilirlik vasfının zedelenmesini istemiyoruz. Yani üniversitelerimize hak eden, kazanan bütün gençlerimizin girebilmesini, okuyabilmesini fevkalade önemli bir öncelik olarak değerlendirdiğimizi de bilhassa ifade etmek isterim. Bizim kontenjanlar konusunda yapmış olduğumuz çalışma hiç şüphesiz birazdan da değineceğim gibi program ve bölüm açma ve kapatmayla yakından alakalıdır."