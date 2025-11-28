Lise bahçesinde öğrenciler arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Ankara'nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Sergen Aktaş ile 16 yaşındaki Mevlüt Hacı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mevlüt Hacı cebinden çıkardığı bıçakla Sergen Aktaş'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.