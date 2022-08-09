Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih işlemleri başlamıştı. Lise 2. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler ile velileri, ''MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile 2022 Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte 2022 Lise kayıtları için gerekli evrak listesi.
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup ğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
Bakan Özer, 2'nci lise nakil sonuçlarında da herhangi bir liseye kayıt olamayan öğrenciler için açıklamalarda bulundu:
''Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar."
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;
"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."