Haberler Yaşam Haberleri Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi
Giriş Tarihi: 26.7.2022 21:10

Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi

Yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla düzenlenen LGS tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler lise kayıtları tarihleri açıklamasına çevrildi. İstedikleri lisede eğitim almak için gerekli evraklarını tamamlamaya çalışan öğrenciler 2022 Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir, lise kaydı için gerekli evrakların neler? sorusuna yanıt arıyor. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri devam ederken söz konusu nakil sürecinin tamamlanması bekleniyor. İşte MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi ve lise kayıt tarihleri 2022

Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi

MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. MEB tarafından belirtilen tarihler doğrultusunda "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi ve lise kayıtları ile ilgili tarih bilgisi

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından, lise kayıtlarının başlayacağı tarih MEB tarafından ilan edilecek.

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

ARKADAŞINA GÖNDER
Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA