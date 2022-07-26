Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi

MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. MEB tarafından belirtilen tarihler doğrultusunda "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi ve lise kayıtları ile ilgili tarih bilgisi
LGS tercih sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanmasının ardından, lise kayıtlarının başlayacağı tarih MEB tarafından ilan edilecek.
Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
Ortaöğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf