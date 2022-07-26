Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi

MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler için nakil işlemleri devam ederken bir yandan da lise kayıtları süreci merak ediliyor. MEB tarafından belirtilen tarihler doğrultusunda "Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" İşte 2022 MEB Lise kayıt için gerekli belgeler listesi ve lise kayıtları ile ilgili tarih bilgisi