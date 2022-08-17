Lise kayıtları ne zaman? 2022 – 2023 lise kayıt tarihleri ve LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise kayıtları hakkında Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonucu lise kayıtları ne zaman bitiyor sorusunun cevabı verildi. LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, birçok ebeveyn tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Lise kayıtları 2022 kılavuzu yayınlandı ve lise kayıt için gerekli belgeler belli oldu. Peki, lise kayıtları ne zaman 2022? İşte detaylar!
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022-2023?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup öğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?
Bakan Özer, 2'nci lise nakil sonuçlarında da herhangi bir liseye kayıt olamayan öğrenciler için açıklamalarda bulundu.
''Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar."
LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Lise kayıtları aşamasında istenen belgeler okuldan okula farklılık gösterse de genel itibariyle talep edilen belgeler şunlar:
- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)
- İlköğretim Öğrenim Belgesi
- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
- Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf
- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.